POL-HRO: Lebensretter für Courage geehrt

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 29.12.2019 rettete der

44-jährige Herr Ayoavi Mawuli Segbedji einem 61-jährigen Mann auf einem

Lkw-Parkplatz im Rostocker Überseehafen das Leben.



Herr Segbedji ist auf diesem Parkplatz als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma

tätig und hatte zu diesem Zeitpunkt Nachtschicht. In jener Nacht hörte er

Schreie und sah eine brennende Zugmaschine. Aus dieser Zugmaschine sprang

plötzlich der Lkw-Fahrer und brannte am Körper. Herr Segbedji löschte die in

Flammen stehende Person mit seinen eigenen Händen und wählte den Notruf. Bis die

Feuerwehr und die Polizei eintrafen, leistete er erste Hilfe und versuchte den

Mann zu beruhigen. Der Lkw-Fahrer erlitt schwerste Verbrennungen und musste in

eine Spezialklinik gebracht werden. Der Lebensretter zog sich an beiden Händen

Brandwunden zu und versucht das Geschehene bis heute zu verarbeiten.



Am 17.01.2020 bedankten sich der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion

Rostock, Herr Daniel Schmidt und der stellvertretende Leiter des Polizeireviers

Dierkow, Herr Christian Müller, in aller Form für den unfassbaren Mut und seinen

selbstverständlichen, schnellen und kompetenten Einsatz, um das Leben des

brennenden Lkw-Fahrers zu retten.



