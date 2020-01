POL-HST: 25-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Marlow

Ribnitz-Damgarten (ots) - In der Nacht von Sonnabend, den 18.01.2020, zu

Sonntag, den 19.01.2020, ereignete sich in Schulenberg bei Marlow ein

Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger leichte Verletzungen erlitt.



Der Mann aus Gnoien befuhr gegen 01:00 Uhr mit einem PKW BMW die Landesstraße

181 aus Marlow kommend in Fahrtrichtung Kneese. In Schulenberg verlor er nach

derzeitigem Kenntnisstand nach dem Durchfahren einer Kurve die Kontrolle über

das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des Abzweiges Pflasterstraße

kam der PKW auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer stand unter

Alkoholeinfluss (1,51 Promille), so dass bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe

entnommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der PKW

musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs verantworten.



Außerdem kam es bereits am Freitag, den 17.01.2020, gegen 07:30 Uhr in Marlow zu

einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. An der

Kreuzung Alt Guthendorfer Straße/Otto-Grotewohl-Straße stießen zwei PKW VW

zusammen. Beide Fahrzeugführer aus der Gemeinde Marlow, eine 37-jährige Frau und

ein 60-jähriger Mann, erlitten leichte Verletzungen. Unfallursache war nach

ersten Erkenntnissen das Missachten der Vorfahrt. Der hier entstandene

Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.



