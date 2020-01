POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person im LK Ludwigslust Parchim

Groß Görnow (ots) -



Am 19.01.2020 gegen 16:44 Uhr ereignete sich auf der Gemeindestraße

zwischen Sternberger Burg und Groß Görnow ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden.



Der 23-jährige Fahrzeugführer kam mit seinem Opel Corsa aus

ungeklärter Ursache auf gerader Straße nach links von der Fahrbahn ab

und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzten sich der

Fahrzeugführer und der Beifahrer leicht. Ein weiterer Mitfahrer auf

der Rückbank wurde jedoch schwer verletzt. Die Verletzten wurden zur

Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Am PKW

entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der

Fahrzeugführer nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis ist. Die

weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die

Kriminalpolizei geführt.



Steven Ziehl

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sternberg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4496206

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell