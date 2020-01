POL-SN: Traktorendemo verlief störungsfrei

Schwerin (ots) - Ein stattlicher Konvoi von 133 Traktoren begab sich am heutigen

Nachmittag gegen 15.00 Uhr auf eine Rundtour von der Landeshauptstadt nach

Wismar über Ventschow und Leezen zurück nach Schwerin.



Der Konvoi erreichte während der Fahrt eine Länge von ca. drei Kilometern und

führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere auf der B 106 und in

der Hansestadt Wismar.



Insgesamt war der Konvoi von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr unterwegs.



Die Polizei begleitete den Tross, es kam zu keinen Störungen.



Die Polizeiinspektion Schwerin bedankt sich bei den Organisatoren und

Teilnehmern für das kooperative Verhalten.



