POL-GÜ: L191 - Nicht angepasste Geschwindigkeit - PKW kommt von Fahrbahn ab

Sanitz (ots) - 17.01.2020 - Gegen 09:00 befuhr eine 44-jährige Frau die L191

zwischen den Ortschaften Sanitz und Dänschenburg. Auf Höhe einer Waldlichtung

und gerade Strecke verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, drehte sich, kam

nach rechts von der Straße ab und blieb quer zur Fahrbahn im Straßengraben

stehen. Unfallursache ist die nicht angepasste Geschwindigkeit in Kombination

mit vorhandener Straßenglätte. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW war nicht

mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden von 4.000 Euro.



