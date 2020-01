POL-HRO: Geldautomat in Rostock aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Heute Morgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der

Rostocker Innenstadt aufgebrochen. Mit einer noch unbekannten Summe Bargeld

flüchteten die Täter in einem größeren Fahrzeug vom Tatort. Die

Kriminalpolizeiinspektion Rostock bittet jetzt um Mithilfe.



Der Vorfall ereignete sich kurz nach 06 Uhr in der Kuhstraße. Nach bisherigem

Erkenntnisstand betraten die beiden Täter bereits maskiert das Gebäude der

HypoVereinsbank, öffneten gewaltsam den Geldautomaten und entwendeten das darin

befindliche Bargeld. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein größeres,

helles Fahrzeug, möglicherweise ein SUV oder ein Kleintransporter.



Die Kriminalpolizei bittet jetzt dringend um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen,

die sich heute Morgen in der Innenstadt aufgehalten und Beobachtungen gemacht

haben, die mit dem beschriebenen Fall in Verbindung stehen könnten.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) Rostock, Ulmenstr. 54, 18057

Rostock unter 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



