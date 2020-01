POL-HST: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Binz und Sassnitz

Sassnitz (ots) - Am 16.01.2020 ereignete sich auf der Landesstraße 29 zwischen

Binz und Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt

wurden.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befuhr gegen 21:40 Uhr ein PKW Audi die oben

genannte Strecke aus Richtung Binz kommend. Höhe Prora wollte der PKW vermutlich

nach rechts in Richtung Sassnitz abbiegen. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit dem Bordstein. Anschließend kam

es zur Berührung mit einem Leitpfosten und einem Mast der Lichtzeichenanlage,

bevor das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kam es erneut zur

Berührung mit dem Bordstein, anschließend mit einem Stromverteilerkasten und

einem Gebäude, bevor der PKW schlussendlich an einem Straßenbaum zum Stehen kam.

Die beiden Insassen, ein 33-Jähriger und ein 34-Jähriger, konnten sich

selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten beide leichte Verletzungen

und wurden durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach

Bergen gebracht.



Die beiden Männer aus Sassnitz standen unter Alkoholeinfluss.

Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 33-Jährigen einen Wert von 2,37 Promille

und bei dem 34-Jährigen einen Wert von 1,91 Promille. Da gegenwärtig unklar ist,

wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, entnahm ein Arzt beiden

Männern Blutproben.



Weiterhin fanden die Polizeibeamten während der Verkehrsunfallaufnahme im

Fahrzeug und bei dem 33-Jährigen geringe Mengen Betäubungsmittel, die sie

beschlagnahmten.



Zusätzlich führte der 33-Jährige einen litauischen Führerschein mit, bei dem es

sich laut einer Überprüfung durch die Bundespolizei um eine Fälschung handelt.

Auch dieser wurde beschlagnahmt. Eine Abfrage in den polizeilichen

Informationssystemen ergab, dass beide Personen nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis sind.



Gegen die beiden Männer wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur

Klärung der Fahrereigenschaft sicherten die eingesetzten Polizeibeamten Spuren,

die noch ausgewertet werden müssen.



Der Pkw Audi war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Weiterhin musste ein Mitarbeiter

einer Elektrofirma am Unfallort erscheinen und eine frei liegende Stromleitung

abklemmen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen

etwa 15.000 Euro.



