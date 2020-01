POL-NB: Verkehrsunfall durch Glätte mit einer schwerverletzten Person

Neubrandenburg (ots) - Am 17.01.2020 gegen 07:20 Uhr ist es in Zirzow bei

Neubrandenburg zu einem glättebedingten Verkehrsunfall gekommen, bei welchem

eine Frau schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die

37-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Kreisstraße 76 zwischen der Ortschaft Chemnitz

und der L27, als sie auf Höhe der dortigen Kläranlage bei Zirzow wahrscheinlich

auf Grund von plötzlicher Straßenglätte von der Fahrbahn abkam, ca. 50 Meter

über das Feld in einen Graben fuhr und sich dann überschlagen hat. Das Fahrzeug

blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 37-Jährige konnte sich selbstständig aus

dem Fahrzeug befreien, wurde aber schwerverletzt, so dass sie mit dem

Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht werden musste. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



