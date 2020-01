POL-GÜ: Rübenlaster umgekippt - Verkehrsbehinderungen auf der L14 bei Plaaz

Güstrow (ots) - Gegen 04:35 Uhr in der Früh meldete sich der 41jährige Fahrer

und teilte mit, dass seine mit Rüben beladene Sattelzugmaschine in den Graben

gerutscht ist. Er wollte von der Ackerfläche auf die Straße auffahren, als es zu

Problemen kam. Nun liegt der Unterboden auf und er ist bereits soweit

aufgefahren, dass die Fahrbahn blockiert wird. Über die Firma wurde die Bergung

organisiert, welche um 08:40 Uhr abgeschlossen wurde. Zur Unfallaufnahme und

Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen; zeitweise zur

Vollsperrung der L 14, ca. 600 m vor der A19, Anschlussstelle Glasewitz. Der

entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.



