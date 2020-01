POL-HRO: Vermisster 83-Jähriger aus Vellahn - Polizei bittet um Mithilfe

Boizenburg (ots) -



Am 16.01.2020 gegen 19:00 Uhr hat das Polizeirevier Boizenburg eine

Vermisstenanzeige aufgenommen. Vermisst wird der 83-jährige:

Herr

Johannes Gievers

Circa 1,80cm groß

Kräftige Statur

Westeuropäische Erscheinung



Laut Zeugenaussagen ist der Vermisste wie folgt bekleidet:

- dunkel blaue Jacke

- schwarze Jogginghose

- schwarze Schuhe



Herr Gievers ist von seiner Wohnanschrift in 19260 Vellahn abgängig

und wurde zuletzt am 16.01.2020 gegen 12:00 Uhr auf der L51 in

Schildfeld in Richtung Camin mit seinem Fahrrad fahrend gesehen.

Aufgrund von Vorerkrankungen ist der Vermisste nur eingeschränkt in

der Lage sich zu orientieren und macht gegebenenfalls einen

verwirrten Eindruck.

Mit eingesetzten Personenspürhunden wird aktuell im Bereich Vellahn

nach dem Vermissten gesucht.



Sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten oder seinem Aufenthaltsort

können unter der Tel. 038847/6060 an das Polizeirevier Boizenburg,

die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vormommern oder jede

andere Polizeidienststelle weitergeben werden.



