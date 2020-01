LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Museumshafen Rostock (Haedgehalbinsel)

Rostock (ots) - Am 16.01.20 gegen 16:20 Uhr wurde der WSPI Rostock eine GVU im

Bereich des Museumshafen Rostock durch das Hafenamt Rostock angezeigt. Im

Bereich des Museumshafen Rostock / Haedgehalbinsel wurde eine nach Diesel

riechende, dünnschichtige Verunreinigung festgestellt. Aufgrund der örtlichen

Verhältnisse hat die Verunreinigung Ausmaße von ca. 30 x 50m und 2 x 100m. Durch

das Stalu MM und die BFw Rostock wurde die Verunreinigung als Bekämpfungswürdig,

jedoch als nicht bekämpfungsfähig eingeschätzt. Durch die BFw Rostock wurde

durch das Ausbringen eines Ölschlengels eine weitere Ausbreitung der GVU

unterbunden. Der BFw-Einsatz wurde durch das Polizeiboot ´Uecker´ und weiteren

landseitigen WSP-Kräften unterstützt. Derzeit ist der Bereich des Museumshafen /

Haedgehalbinsel gesperrt. Die parallel laufende Verursacherermittlung verlief

bislang negativ, weitere Ermittlungen dauern an.



