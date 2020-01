POL-HRO: Ermittlungserfolg nach Durchsuchungen - Mehr als 14 Kilo Drogen sichergestellt und Dealer in Haft

Rostock (ots) -



Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit durch die Drogenfahnder der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock wurden gestern zwei Durchsuchungen

in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Rostock vollstreckt. Dabei

konnten insgesamt 14,2 kg Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Gegen die zwei Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.



Die Ermittlungen gegen die beiden Männer liefen an, da sie im

Verdacht stehen, bereits in der Vergangenheit mit illegalen

Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang gehandelt zu haben.

Bei einem der beiden Beschuldigten, einem 33-jährigen Mann aus Laage,

fanden die Beamten 13 Kilogramm Amphetamin. Bei dem zweiten

Tatverdächtigen, einem 39-jährigen Rostocker, waren es insgesamt 1,2

kg Marihuana, Haschisch, Amphetamin sowie eine mittlere vierstellige

Summe an Drogengeldern.



