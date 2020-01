POL-ANK: Diebe flüchten vor Polizei - Täter in Swinemünde gestellt

Heringsdorf (ots) - In der vergangenen Nacht wollten Beamte der Gemeinsamen

Diensteinheit (GDE) in der Ortschaft Zirchow einen polnischen Transporter im

Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle überprüfen. Als sich dieser der

Kontrollstelle näherte, begab sich ein Polizeibeamter rechtzeitig auf die

Straße, um das Anhaltesignal zu geben. Statt sein Fahrzeug zu stoppen,

beschleunigte der Fahrer des Transporters und steuerte auf den Beamten zu,

welcher nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug

verhindern konnte. Unmittelbar danach nahmen weitere Einsatzkräfte die

Verfolgung des flüchtenden Transporters auf. Diese verlief auf der B 110 und im

Rahmen der Nacheile über die deutsch-polnische Grenze bis nach Swinemünde. Mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fahrer durch die Stadt, bis er in

einem Kreisverkehr in der Straße Grunwaldzka gegen einen Bordstein fuhr und

wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum Stehen kam. Beide Insassen

versuchten zu Fuß zu fliehen, jedoch konnte einer der beiden, der 37-jährige

polnische Fahrer, durch Kräfte der GDE gestoppt und festgehalten werden. Hierbei

leistete er erheblichen Widerstand gegenüber den beiden Beamten, wobei einer

leicht verletzt wurde. Über das Gemeinsame Zentrum der Deutsch-Polnischen

Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko wurden die polnischen Behörden

informiert, welche sofort zum Einsatzort fuhren und unterstützten.



Wie sich herausstellte, befanden sich im Transporter u. a. mehrere Autobatterien

und Gasflaschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass

es sich hierbei um Diebesgut aus einem Einbruch im Raum Demmin handelt. Woher

diese Gegenstände stammen, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Des Weiteren war

der bereits polizeibekannte Fahrer zur Fahndung ausgeschrieben, da gegen ihn ein

Haftbefehl wegen Diebstahls erlassen wurde. Außerdem war er nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer wurden demnach mehrere

Strafanzeigen (Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährlicher Eingriff in

den Straßenverkehr und Verbotenes Kraftfahrzeugrennen) erstattet.



Die weiteren Maßnahmen erfolgen durch die polnische Polizei.



