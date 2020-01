POL-HRO: Schlägerei im Modegeschäft

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 15.01.2020 wurde ein 53-jähriger Mann durch

einen ihm bekannten, gleichaltrigen Mann in seinem Geschäft in Lütten Klein mit

einem Teleskopschlagstock angegriffen. Trotz Abwehrversuche mittels Pfefferspray

und Kleiderständer wurde der Geschädigte durch den immer aggressiver werdenden

Tatverdächtigen mehrfach getroffen. Dabei erlitt der Geschädigte eine

Kopfplatzwunde und Verletzungen an einem Unterarm. Anschließend floh der

Tatverdächtige. Der Geschädigte holte Hilfe vom Betreiber des Nachbargeschäfts.

Nach Versorgung der Wunden in einem Krankenhaus begab sich der Geschädigte

abends zur Polizei und schilderte den Fall. Die weiteren Ermittlungen wurden

durch die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4494141

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell