POL-HWI: Sachbeschädigung in Grevesmühlen - Zeugen gesucht

Grevesmühlen (ots) - Nach Zeugenangaben schlugen gestern Abend gegen 21:00 Uhr

zwei bislang unbekannte Täter mehrere Scheiben eines Pkw ein. Das Fahrzeug

befand sich zur Tatzeit auf einem Parkplatz Am grünen Steig in Grevesmühlen. Die

Tatverdächtigen, die den Ort nach der Tatbegehung fluchtartig verließen, wurden

als groß und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der beiden soll ein Basecap

getragen haben. Der Sachschaden wird auf 1.000 geschätzt.



Die Polizei in Grevesmühlen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter der 03881/720 0 zu melden.



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



