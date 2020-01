POL-LWL: Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Kollision mit Baum

Parchim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ziegendorfer Chaussee in

Parchim ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug mit

einem Straßenbaum kollidiert. Der 22-jährige Fahrer eines PKW Skoda kam ersten

Erkenntnissen zufolge auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und

prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW

stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde bei dem Unfall

nicht verletzt. Der betreffende Straßenbaum wurde entwurzelt. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Eigenen Angaben des Fahrers

zufolge, sei Sekundenschlaf die Ursache dafür gewesen, dass er die Kontrolle

über seinen Wagen verlor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4493994

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell