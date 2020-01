POL-HST: Radfahrer erlitt leichte Verletzungen bei Zusammenstoß mit PKW

Stralsund (ots) - Am 16.01.2020 gegen 11:35 Uhr ereignete sich in Stralsund ein

Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.



Ein 68-jähriger Mann aus Stralsund befuhr mit seinem PKW Mercedes-Benz den

Heinrich-Heine-Ring aus Richtung Prohner Straße kommend. Als er den Kreisverkehr

in Fahrtrichtung Grünhufer Bogen verlassen wollte, stieß er mit einem querenden

Radfahrer zusammen. Der 75-Jährige Radfahrer aus Stralsund stürzte und erlitt

leichte Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum gebracht.



Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.



