POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr

Rostock (ots) - Heute kam es gegen 06:38 Uhr im morgendlichen Berufsverkehr auf

der L 22 (Am Strande) Höhe Holzhalbinsel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei

dem eine 58-jährige Rostockerin schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Rostocker mit seinem

Fahrzeug den Gaffelschonerweg und wollte auf die Straße ´Am Strande´ rechts

abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, welche sich auf dem parallel

verlaufenden Radweg befand, und kollidierte mit dem Hinterrad ihres Fahrrads.

Dadurch stürzte die 58-Jährige und zog sich diverse Verletzungen zu.



Die Rostockerin musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Die L22 musste in Richtung Innenstadt temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt

werden.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



