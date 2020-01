POL-GÜ: Hinweis auf Verkehrsbehinderungen Demo der Bauern ´Land schafft Verbindung´, wird durch Polizei begleitet

Güstrow (ots) - Für den 17.01.2020 hat der Kreisbauernverband Güstrow unter dem

Motto ´Land schafft Verbindung´ eine Demonstration angemeldet. Sie wollen mit

ca. 150 Traktoren in einem Korso durch den Landkreis Rostock und die Hansestadt

Rostock fahren. Der Konvoi setzt sich in Kobrow (Laage) gegen 15:00 Uhr in

Bewegung. Die Strecke führt über Laage, Weitendorf, Schwaan, Clausdorfer Kreuz,

Kritzmow, B105 nach Rostock. Hier fährt der Korso über Hamburger Straße,

Lübecker Straße, L22, Verbindungsweg und Tessiner Straße nach Sanitz und Tessin.

Dann geht es zurück nach Laage. Die Polizei plant die Begleitung des Konvois,

der nach ersten Vorstellungen gut 3 km lang sein könnte und auf Grund der

gefahrenen Geschwindigkeit bestimmt bis in die Abendstunden unterwegs sein wird.

Es wird um Verständnis und Rücksichtnahme bei den Verkehrsteilnehmern und der

Bevölkerung gebeten, da es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und auch -sperrungen

kommen wird.



Machen Sie Platz; Lassen Sie Platz; Zeigen Sie Verständnis.



