POL-ANK: Brand eines Mehrfamilienhauses in Freest

Freest (ots) - In den führen Morgenstunden (16. Januar 2020, gegen 03.00 Uhr)

wurde der Polizei ein Brand eines Mehrfamilienhauses in Freest gemeldet. Vor Ort

bestätigte sich der Brand. Zu diesem Zeitpunkt konnten bereits einige

Bewohnerinnen und Bewohner selbstständig das Haus verlassen. Die im Haus

verbliebenen Personen konnten erst nach Eintreffen der Feuerwehr durch diese aus

dem Haus geholt werden. Eine 60-jährige Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen,

während sie vergebens versucht hatte, ihren Hund aus dem Haus zu retten. Die

Löscharbeiten der fast 80 Kameraden der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an.

Der Brand verursachte insgesamt einen Schaden von etwa 200.000 Euro. Die

Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und bleibt zu ermitteln.



