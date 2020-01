POL-NB: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Neubrandenburg / Torgelow (ots) - Ein 86 Jahre alter Neubrandenburger ist Opfer

einer perfiden Betrugsmasche geworden, die in dieser Form auch für die Ermittler

neu ist.



Der Mann wurde gestern Nachmittag von zwei Männern an seiner Wohnanschrift

aufgesucht. Sie gaben sich als Polizisten aus Spanien aus und gaben vor, mit der

Kripo Neubrandenburg zusammenzuarbeiten. Sie hätten in Spanien zwei Personen

festgenommen, die dem Rentner elektrische Geräte sowie ein Messer-Set verkauft

haben sollen - vor eineinhalb Jahren.



Genau das stimmt sogar: Der Neubrandenburger hatte tatsächlich 2018 von zwei

Männern die besagten Waren in einer Art ´Haustürgeschäft´ für mehrere hundert

Euro gekauft. Damals hatten sich die Verkäufer ebenfalls als Spanier vorgestellt

und angegeben, dass sie die Technik und das Messer-Set verkaufen wollen, weil

sie die Gegenstände nicht mit in den Flieger zurück in ihr Land nehmen können.



Während die beiden angeblichen spanischen Polizisten das 86-jährige Opfer

gestern zu dem Erwerb befragten, forderten sie ihn auf, sein vorhandenes Bargeld

zur Prüfung abzugeben. Er könne sich die Scheine am Abend wieder im

Neubrandenburger Revier abholen. Der Geschädigte gab den Männern in seiner

Wohnung über 30.000 Euro. Als er am Abend auf dem Revier erschien, flog der

Betrug auf.



Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die angeblichen Polizisten von gestern

nicht die gleichen Männer, die dem Opfer 2018 Waren verkauft hatten.



Die Betrüger, die sich als spanische Ermittler ausgegeben haben, können wie

folgt beschrieben werden:



Erster Tatverdächtiger:



- 35 - 40 Jahre alt

- ca. 1,70 m groß

- schlanke

- schwarze, leicht lockige Haare

- kurzer Oberlippenbart

- er trug eine braune Lederjacke, braune Stoffhose und

dunkelbraune Lederschuhe

- gepflegtes Äußeres



Zweiter Tatverdächtiger:



- 35 - 40 Jahre alt

- ca. 1,80 bis 1,85 m groß

- schlank

- schwarze gelockte Haare mit weit nach unten gehenden Koteletten

- er trug eine braune Stoffjacke, eine dunkle Hose und braune

Lederschuhe

- gepflegtes Äußeres



Wir möchten diese in unserem Bereich neue Betrugsmasche zum Anlass nehmen, um

die Bürger eindringlich zu warnen, niemals Geld an unbekannte Personen

herauszugeben. Selbst wenn sie sich als Ermittler einer nationalen oder

internationalen Polizeibehörde ausgeben.



Echte Polizisten werden niemals an Ihre Haustür kommen und von Ihnen Bargeld

oder Wertgegenstände verlangen, um alles für weitere Ermittlungen mitzunehmen.

Auch nicht dann, wenn es tatsächlich Ermittlungen gibt und Sie womöglich

Gegenstände von Betrügern (also zum Beispiel Diebesgut) erworben haben!



Wer weitere Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere zu den beschriebenen

Tatverdächtigen, machen kann oder selbst Opfer einer solchen Masche geworden

ist, wendet sich bitte telefonisch an die Einsatzleitstelle unter

0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.



Die Ermittlungen hat die Kripo Neubrandenburg übernommen.



Auch in Torgelow ist gestern ein Betrugsfall geglückt. Dort hatte eine

76-jährige Frau einem Mann 30.000 Euro ausgehändigt, der sich als Beamter des

BKA (Bundeskriminalamt) ausgegeben hat. In diesem Fall hatte sich zuvor in

bereits typischer Weise eine angebliche Ermittlerin telefonisch an die

Geschädigte gewandt. Wie so oft wurde vor einer ausländischen Bande gewarnt, die

angeblich ihr Konto leer räumen wolle. Um das zu vermeiden, solle sie das Geld

abheben und bis auf weiteres dem BKA zur Sicherstellung übergeben. Der Mann, der

schließlich das Geld abholte, war natürlich kein echter Angehöriger des BKA!



Auch hier noch mal der Hinweis: Beamte, egal ob von Revieren oder vom Landes-

bzw. Bundeskriminalamt, würden nie zu Bürgern kommen und deren Geld (vom Konto

oder Bargeld) zur sicheren Verwahrung mitnehmen! Wer verdächtige Anrufe erhält

oder von angeblichen Polizisten aufgefordert, Geld oder Wertgegenstände

mitzugeben, wählt bitte umgehend den Notruf 110 und informiert in eigener

Initiative die (echte) Polizei!



Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Anklam.



Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4492797

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell