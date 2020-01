POL-LWL: PKW überschlug sich auf BAB 24- Sekundenschlaf vermutlich Ursache

Bandenitz/ Stolpe (ots) - Sekundenschlaf war am Dienstagnachmittag vermutlich

die Ursache für einen Autounfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow.

In Höhe des Parkplatzes ´Schremheide´ kam ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW

nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.

Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, das dann aber wieder auf den Rädern

zum Stehen kam. Die drei Insassen des PKW wurden vorsorglich zur Beobachtung in

Krankenhaus gebracht. Laut Angaben des Fahrers, war er kurzzeitig eingeschlafen

und hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Am PKW entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zum

Einsatz, da aus dem Unfallauto Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Gegen den

Unfallverursacher wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet



