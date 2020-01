POL-LWL: Traktor- Konvoi am Freitag auf der B 5 unterwegs- Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Ludwigslust/ Boizenburg/ Grabow (ots) - Wegen eines Traktorkonvois rechnet die

Polizei am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 5 zwischen Boizenburg und der

Landesgrenze zu Brandenburg mit Verkehrsbehinderungen. Nach derzeitigen

Informationen sollen zwischen 05:00 und 07:00 Uhr aus Lauenburg (Schleswig-

Holstein) kommend bis zu 100 Traktoren in Fahrtrichtung Berlin unterwegs sein.

Mit Behinderungen im Berufsverkehr rechnet die Polizei insbesondere in

Ludwigslust und Grabow. Der Konvoi, der durch die Polizei begleitet wird, kann

nicht überholt werden. Fahrzeugführer werden um Geduld gebeten. Durchreisenden

wird empfohlen, den betreffenden Bereich weiträumig über die BAB 24 zu umfahren.

Ortskundige Autofahrer sollten zur fraglichen Zeit über örtliche Nebenstraßen

ausweichen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4492809

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell