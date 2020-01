POL-HRO: Erst Busfahrer angepöbelt und angespuckt, dann Widerstand gegenüber der Polizei geleistet - zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Rostock (ots) - In der Nacht vom 14. zum 15. Januar 2020 beschimpften und

bespuckten eine 37-Jährige und ein 30-Jähriger den Fahrer eines Busses, der den

Gerüstbauerring in Groß Klein befuhr.



Nachdem die zwei Personen sich im Bus daneben benommen hatten, verwies der

Fahrer sie aus dem Bus. Allerdings stiegen die Frau und der Mann wieder ein,

pöbelten den Busfahrer an, bespuckten ihn und belästigten die Fahrgäste.



Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen im Rahmen ihrer Maßnahmen für beide

Personen mehrfach einen Platzverweis aus. Die Frau wollte denen nicht folgen und

versuchte, die Beamten zu schlagen und ebenfalls anzuspucken. Daraufhin wurde

sie an den Händen gefesselt und in den Streifenwagen verbracht. Als der Mann

anschließend probierte, sie aus dem Streifenwagen zu befreien, wurden auch ihm

nach fehlgeschlagenem Fluchtversuch die Handschellen angelegt. Beide sind

anschließend zum Polizeirevier Lichtenhagen verbracht und in Gewahrsam genommen

worden. Die Frau war alkoholisiert. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und

muss sich nun mit einer Strafanzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung

auseinandersetzen.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



