POL-HST: Bauernprotest mit Traktor-Konvoi am 17.01.2020 - Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen zwischen Stralsund, Grimmen und Greifswald

Landkreis V-R (ots) - Für Freitag, den 17.01.2020, ist bei der

Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Aufzug des

Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. angemeldet worden. Die Landwirte

beabsichtigen, eine Rundfahrt mit zirka 50 Traktoren im Zeitraum von 15:00 -

19:00 Uhr durchzuführen. Insbesondere in diesem Zeitraum muss mit

Verkehrseinschränkungen auf den Strecken Stralsund Richtenberger Chaussee - B194

- Grimmen - Poggendorf - B109 - Griebenow - B 105 Greifswald - B 105 Reinberg -

Brandshagen - Stralsund gerechnet werden. Es ist ebenso davon auszugehen, dass

es bei der An- und Abfahrt zur Protestaktion zu Verkehrseinschränkungen im

gesamten Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen kommt.



Das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen wird mit eigenen und

unterstützenden Kräften den Bauernprotest begleiten. Einsatzbedingt und zur

Gewährleistung des Versammlungsrechts wird es zeitweise zu Vollsperrungen im

Bereich von Knotenpunkten auf der o.a. Strecke kommen.



Die Polizei empfiehlt, dass betroffene Verkehrsteilnehmer ihre Fahrten

rechtzeitig planen und wenn möglich, den Bereich umfahren, da der Konvoi nicht

überholt werden kann.



