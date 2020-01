POL-SN: Bauern starten am Freitag mit einem großen Konvoi Polizei rechnet mit Verkehrsbeinträchtigungen zwischen Schwerin und Wismar

Schwerin (ots) - Geplant war ursprünglich eine Demo auf dem Alten Garten, jetzt

gibt es einen Traktorenkonvoi von Schwerin nach Wismar und zurück.



Die Polizeiinspektionen Schwerin und Wismar bereiten sich auf einen

Verkehrseinsatz vor.



Gegen 15.00 Uhr soll es am Freitag (17.01.2020) losgehen. Gestartet wird vom

Betriebsgelände der Heck- und Humus Kompostierungsgesellschaft mbH in der

Ludwigsluster Chaussee 55 (L72). Hier sammeln sich die Teilnehmer mit ihren

Fahrzeugen und werden über den gesamten Streckenverlauf durch die Polizei

begleitet.



Der Konvoi wird über die Umgehungsstraße Richtung Wismar geführt. Ab Abfahrt

Warnitz ist es dann nicht mehr möglich, den Konvoi bis Wismar zu überholen.



In Wismar durchfährt der Konvoi die Stadt und verlässt diese in Richtung

Jesendorf, Ventschow, Cambs, Leezen und wieder nach Schwerin zurück.



Die Polizeiinspektion Schwerin und Wismar werden auf ihrem Twitterkanal

@Polizei_SN bzw. @Polizei_NWM den Einsatz aktuell begleiten.



Auf der Facebook-Seite »Polizei Westmecklenburg« können Interessierte den

genauen Streckenverlauf einsehen.



Zur Unterstützung des Polizeieinsatzes wird ein Hubschrauber der Landespolizei

zum Einsatz kommen.



Hinweis: der Konvoi kann nicht überholt werden, richten Sie sich bitte darauf

ein!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



