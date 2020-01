POL-NB: Brand einer kombinierten Industrie- und Lagerhalle in Ueckermünde/Berndshof (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots) -



Am 14.01.2020 gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in einer

der Lagerhallen auf dem ehemaligen JVA-Gelände in

Ueckermünde/Berndshof mitgeteilt. Durch die eingesetzten Beamten

wurde vor Ort ein Brand in einer kombinierten Industrie- und

Lagerhalle festgestellt, welcher sich bereits in voller Ausdehnung

befand. Ein Übergreifen des Feuers auf im unmittelbaren Nahbereich

gelagertes Holzmaterial konnte nur durch sofort eingeleitete,

umfangreiche Löschmaßnahmen der FFW Ueckermünde sowie der FFW Bellin

verhindert werden. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Brand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Beamte des

Kriminaldauerdienstes Anklam übernahmen die weiteren Ermittlungen, da

nach derzeitigem Erkenntnisstand von einer vorsätzlichen

Brandstiftung auszugehen ist. In diesem Zusammenhang bittet die

Polizei, um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden

gebeten sich dazu an das Polizeirevier in Ueckermünde

(039771/82-224), die Internetwache der Polizei M-V oder jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.

