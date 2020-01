POL-NB: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall: der Fahrer fällt aus dem Fahrzeug und das Fahrzeug rollt gegen eine Hauswand

Neubrandenburg (ots) - Am 14.02.2020 gegen 09:10 Uhr ist es in der Ihlenfelder

Vorstadt in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein

immenser Sachschaden entstanden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der

57-jährige Fahrer mit seinem Multicar die Ihlenfelder Straße stadteinwärts und

beabsichtigte an der Kreuzung Ihlenfelder Straße/Usedomer Straße nach rechts in

die Usedomer Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges hat sich die

Fahrertür des Fahrzeugs aus bisher unbekannten Gründen geöffnet. Da der

57-Jährige nicht angeschnallt war, ist er in der Folge aus dem Fahrzeug

gefallen. Der 57-Jährige wurde dabei leichtverletzt und vorsorglich mit dem

Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht. Das Fahrzeug ist danach

(ohne Fahrzeugführer) weiter gerollt - über eine Hecke, gegen ein

Verkehrszeichen und am Ende gegen eine Doppelhaushälfte in der Usedomer Straße.

Die Hauswand der Doppelhaushälfte wurde dabei erheblich zerstört, so dass der

entstandene Schaden auf mehrere 10.000 Euro geschätzt wird.



