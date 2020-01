POL-NB: Kraftstoffdiebstahl von einer ´Nord Stream 2´ Baustelle (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 13.01.2020 gegen 22:27 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer

Baufirma von einer Baustelle der Gastrasse ´Nord Stream 2´ zwischen

den Ortschaften Damerow und Züsedom nahe der BAB 20 per Notruf in der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Er und seine

beiden britischen Kollegen waren gerade dabei Baumaschinen für den

folgenden Arbeitstag umzustellen und vorzubereiten, als sie

bemerkten, dass mehrere Kunststoffkanister unterschiedlicher Größen

auf dem Gelände lagen und teilweise Schläuche aus den geöffneten

Tankstutzen ragten.



Mit Eintreffen der eingesetzten Polizeivollzugsbeamten am Einsatzort

bestätigte sich der angezeigte Sachverhalt. Die Beamten konnten

insgesamt elf Kunststoffkanister mit einem Fassungsvermögen von je

bis zu 60 LIter feststellen. Außerdem hinterließen die Täter diverse

Hilfsmittel, wie Schläuche und eine Pumpe auf der Baustelle.

Schätzungsweise 320 Liter waren bereits in die vorgefundenen

Kunststoffkanister gefüllt. Warum die unbekannten Täter den Tatort

wie vorgefunden hinterließen, ist bis zum jetzigen Stand der

Ermittlungen unklar. Davon auszugehen ist jedenfalls, dass die

unbekannten Täter beabsichtigten, erhebliche Mengen Kraftstoff aus

den Tanks der Baumaschinen abzuzapfen und anschließend

abzutransportieren. Höchstwahrscheinlich ist es nur dem rechtzeitigen

Erscheinen der Mitarbeiter auf der Baustelle zu verdanken, dass ein

erheblicher Stehlschaden abgewendet werden konnte.



Mithilfe des Technischen Hilfswerks Pasewalk konnten die Tatmittel

samt Tatbeute sichergestellt und abtransportiert werden. Ein

Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4490996

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell