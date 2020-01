POL-NB: Beginn der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ zum Thema Ablenkung

Neubrandenburg (ots) - Heute beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die neuen

Kontrollen zur Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´. In beiden Präsidien des Landes

werden 115 Beamte an den Kontrollstellen in allen acht

Polizeiinspektionsbereichen im Einsatz sein. Sie kontrollieren und

sensibilisieren die Fahrzeugführer zum Thema ´Ablenkung im Straßenverkehr´.



Nicht nur Handynutzung während der Fahrt kann Fahrer ablenken, sondern auch

Essen und Trinken, Mitfahrer oder Dinge am Straßenrand.



Die Schwerpunktkontrollen zum Thema ´Ablenkung´ finden noch den gesamten Monat

Januar statt. Solche Kontrollen sind wichtig, da es im vergangenen Jahr nach

derzeitigem Stand einen leichten Anstieg der Verkehrsunfälle gab - um knapp ein

Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Getöteten nahm um mehr

als drei Prozent zu, die Zahl der schwer Verletzten um knapp zwei Prozent.



