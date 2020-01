POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 13.01.2020 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Raub in der Schweriner

Altstadt. Drei unbekannte männliche Personen kamen dem Geschädigten

auf dem Gehweg in der Puschkinstraße zwischen dortigem

Spielwaren-Geschäft ´Lirum Larum´ und dem ´Brautsalon am Dom´

entgegen. Einer der Männer besprühte den Geschädigten unvermittelt

mit einer reizenden Flüssigkeit, so dass dieser nichts mehr sehen

konnte. Im weiteren Verlauf wurden dem Geschädigten ein Smartphone

sowie Bargeld entwendet. Die drei Tatverdächtigen können lediglich

als schlank, dunkelhaarig und ca. 180 cm groß beschrieben werden.

Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen konnten nicht ermittelt

werden.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hielt sich zur

angegebenen Zeit im Altstadtgebiet auf und kann Hinweise zu den

Tatverdächtigen machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst des

Kriminalkommissariats Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 1560,

jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Steffen Roeske

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Schwerin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



