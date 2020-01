POL-HRO: gefährliche Körperverletzung mittels Messer in Wismar

Wismar (ots) -



Am 13.01.2020 kam es gegen 20.11 Uhr in der Poeler Straße in Wismar

zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einer derzeit

noch unbekannten männlichen Person und einem 27-jährigen Mann. Im

weiteren Verlauf fügte der Tatverdächtige dem Geschädigten mit einem

Messer mehrere Schnitt- bzw. Stichverletzungen an einem Arm zu.

Anwesende Zeugen versuchten zu schlichten, woraufhin diese von dem

Tatverdächtigen verbal attackiert wurden. Nach der Flucht des

Aggressors, konnte der Verletzte von den Zeugen bis zum Eintreffen

von Rettungskräften erstversorgt werden.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- ca. 170 cm groß

- ca. 18-20 Jahre alt

- trug einen sog. Dreitagebart

- bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, schwarzer

Schirmmütze / Basecap, hellen Schuhen sowie einer silbernen

Halskette

- südländisches / arabisches Erscheinungsbild

- sprach gebrochen Deutsch



Nach dem Messerangriff entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung

stadtauswärts und bog dann hinter dem Bahnübergang rechts ab. Sofort

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.



Zeugen werden gebeten, sich persönlich oder fernmündlich im

Polizeihauptrevier Wismar unter der Rufnummer 03841/ 2030 zu melden.





