POL-HRO: Beginn der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ zum Thema Ablenkung

Rostock (ots) -



Heute beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die neuen Kontrollen zur

Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´.



In beiden Präsidien des Landes werden 115 Beamte an den

Kontrollstellen in allen acht Polizeiinspektionsbereichen im Einsatz

sein. Sie kontrollieren und sensibilisieren die Fahrzeugführer zum

Thema ´Ablenkung im Straßenverkehr´.



Nicht nur Handynutzung während der Fahrt kann Fahrer ablenken,

sondern auch Essen und Trinken, Mitfahrer oder Dinge am Straßenrand.



Die Schwerpunktkontrollen zum Thema ´Ablenkung´ finden noch den

gesamten Monat Januar statt. Solche Kontrollen sind wichtig, da es im

vergangenen Jahr nach derzeitigem Stand einen leichten Anstieg der

Verkehrsunfälle gab - um knapp ein Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Getöteten nahm um mehr als drei

Prozent zu, die Zahl der schwer Verletzten um knapp zwei Prozent.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4490992

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell