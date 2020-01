POL-HRO: Unfreiwilliges Partyende: Drogenfund auf Party in der Rostocker KTV

Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Beamte des

Polizeihauptrevieres Reutershagen wegen starken Lärms zu einem Wohnhaus in die

Rostocker KTV gerufen. Bereits im Hausflur sowie im Tunneldurchgang zum

Hinterhof wurde außerdem ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen.



In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt 21 Jugendliche. Drei von ihnen

hielten sich separat in einem Zimmer auf, aus dem der Marihuana-Geruch kam.

Nachdem die Jugendlichen das Zimmer verlassen hatten, wurde dieses durchsucht.

Die restlichen Jugendlichen wurden ebenfalls aus der Wohnung begleitet und

durchsucht.



Im Rahmen der Durchsuchungen konnten u.a. 15g Rauschgift, verpackt in kleinen

Tüten und Plastikdosen, sowie weiteres Zubehör festgestellt und gesichert

werden. Ein Rucksack mit Betäubungsmitteln konnte einem 19-jährigen Rostocker

zugeordnet werden. Einer der Drogenfunde befand sich unter dem Balkon der

Wohnung im Hinterhof, die augenscheinlich heruntergeworfen und damit vor der

Durchsuchung in Sicherheit gebracht werden sollten.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4490774

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell