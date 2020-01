POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall in Heringsdorf

Heringsdorf (ots) - Heute Vormittag (13. Januar 2020, 10.30 Uhr) ereignete sich

in Bansin ein schwerer Verkehrsunfall. Der 35-jährige Fahrer eines VW Sharan kam

- vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme - am Kastanienring in einer

Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, infolgedessen es zur Kollision mit einem

Baum kam. Ein Rettungshubrauscher brachte den schwerverletzten Mann ins

Greifswalder Klinikum. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter

Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.



