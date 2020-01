POL-NB: Unerlaubter Benutzung eines Pkw und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Scharpzow (ots) - Am 11.01.2020 gegen 22:20 Uhr beabsichtigte eine

Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Malchin in Malchin ein PKW Opel in der

Karl-Dressel-Straße zur Verkehrskontrolle anzuhalten und den Fahrer zu

überprüfen. Hierzu schalteten die Beamten das Anhaltesignal und Blaulicht ein.

Da der Fahrer die Signale ignorierte wurde zusätzlich das Martinshorn

eingeschaltet. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung B 104 fort und

beschleunigte den Pkw. Auf der B 104 hinter Malchin beschleunigte der Pkw weiter

und geriet immer wieder auf linke Fahrbahnseite. Auf Höhe der Einmündung

Scharpzow bog der Fahrer nach rechts in die Ortschaft Scharpzow ab und fuhr in

Richtung Kölpin. In Kölpin fuhr der PKW dann erneut auf die B 104 ein und setzte

seine Fahrt in Richtung Malchin fort. Auf Höhe der Einmündung Scharpzow bog der

PKW dann nach erneut nach Scharpzow ab. In Scharpzow fuhr der PKW plötzlich auf

ein Privatgrundstück, bei welchem das Grundstückstor offen stand. Dort blieb das

Fahrzeug neben einem anderen PKW stehen. Der Fahrer öffnete die Fahrertür und

wurde durch die hinzueilenden Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam

genommen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 27-jährigen Mann, der der

Polizei mehrfach wegen Eigentumsdelikten bekannt ist.



Es stellte sich heraus, dass sich der Beschuldigte am Abend unberechtigt auf das

Grundstück der Geschädigten begeben hatte und den dort abgestellten Pkw Opel, in

welchem der Zündschlüssel steckte, entwendete, um nach Malchin zu fahren. Als

ihn die Polizeibeamten im Stadtgebiet von Malchin überprüfen wollten, fuhr er

zurück nach Scharpzow.



Eine Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, da ihm

dieser bereits entzogen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,08 Promille. Bei einem zusätzlichen Pupillen- und

Gleichgewichtstest räumte der Fahrer den Konsum von unterschiedlichen

Betäubungsmitteln vor Antritt der Fahrt ein. Die inzwischen auf den

Polizeieinsatz aufmerksam gewordenen Grundstücksbesitzer hatten zu diesem

Zeitpunkt noch nicht bemerkt, dass ihr Pkw entwendet und unberechtigt von dem

Beschuldigten, den sie nicht kennen, benutzt wurde. Der Pkw wurde durch die

unberechtigte Benutzung nicht unbeschädigt.



Im Anschluss wurde der Beschuldigte zur Blutprobenentnahme zum Polizeirevier

nach Malchin verbracht. In den mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein

verbotenes Einhandmesser, welches sichergestellt wurde.



Nach erfolgter Blutprobenentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin

aufgenommen. Der Beschuldigte muss sich nun wegen der unerlaubten Benutzung

eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von

Betäubungsmitteln und des Mitführens eines verbotenen Gegenstandes verantworten.



