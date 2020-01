POL-HST: Falschfahrer auf der A20 gestoppt und Schlimmeres verhindert

A20/Süderholz (ots) - In der Nacht zu Sonntag, dem 12.01.2020, meldete ein

Hinweisgeber über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg, dass er kurz nach 04:00 Uhr einen Falschfahrer im Bereich der

A20 bei Süderholz bemerkt habe. Der Klein Lkw war auf der Richtungsfahrbahn

Lübeck der A20 in falscher Richtung (Stettin) unterwegs und kam dem Hinweisgeber

zwischen den Anschlussstellen Grimmen Ost und Stralsund entgegen.



Die umgehend eingesetzten Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres

(AVPR) Grimmen konnten den Lkw kurze Zeit später aufnehmen und beobachten, wie

im Führerhaus des Lkw während der Fahrt ein Fahrerwechsel zwischen zwei Männern

stattfand. Vor der Anschlussstelle Gützkow stoppte der Lkw zunächst auf dem

Standstreifen. Dann wendete der Fahrer sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt, nun

auf der richtigen Fahrbahn, in Richtung Lübeck fort. Nachdem die Beamten den

Klein Lkw über die Anschlussstelle Gützkow einholen konnten, zogen sie das

Fahrzeug an der Abfahrt Grimmen Ost zur Kontrolle heraus.



Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der für die Irrfahrt

verantwortliche 44-jährige, aus Berlin stammende, Fahrer nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis war. Der nach dem Fahrerwechsel verantwortliche

34-jährige Fahrer, ebenfalls aus Berlin stammend, konnte hingegen die

erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die

den Sachverhalt ebenfalls beobachtet haben bzw. denen der Lkw möglicherweise auf

ihrer Fahrbahn entgegenkam, werden gebeten, sich beim AVPR Grimmen (Tel.

038326/570-212) zu melden.



Irrfahrten können folgenschwere Verkehrsunfälle nach sich ziehen. Wer selbst

versehentlich auf die falsche Richtungsfahrbahn gerät, der sollte Warnblinklicht

einschalten und umgehend an den Fahrbahnrand fahren. Versuchen Sie bitte nicht

zu wenden, sondern verlassen Sie Ihr Fahrzeug, begeben sich hinter die

Schutzplanke und verständigen über 110 die Polizei. Diese wird umgehend Hilfe

zum Einsatzort schicken.



Verkehrsteilnehmer, denen ein Falschfahrer auf ihrer Fahrbahn gemeldet wird,

sollten ihre Geschwindigkeit verringern und nicht überholen. Wer die Möglichkeit

hat, sollte den nächsten Parkplatz bzw. die nächste Abfahrt nutzen, bis die

Gefahrenlage über den Verkehrsfunk aufgehoben wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4490272

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell