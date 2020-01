POL-NB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Stralsund und Greifwald

Stralsund (ots) - Am Freitag, dem 10.01.20, teilte ein Hinweisgeber den Beamten

des Polizeihauptreviers in Stralsund mit, dass er auf dem Friedhof Hakenkreuze

festgestellt hat.



Die eingesetzten Beamten mussten die Meldung bestätigen. Unbekannte

Tatverdächtige hatten auf dem Neuen Frankenfriedhof mehrere Pfeiler, Bäume, den

Weg und Begrenzungssteine mit blauer Farbe besprüht. Auf dem Weg zwischen

Frankendamm und Kalandshof brachten sie Hakenkreuze, SS-Runen und die

Schriftzüge ´I love Adolf Hitler´ und ´Penis´ an. Den Beamten gelang es, die

Schriftzüge auf dem Weg und ein Hakenkreuz von einem Baum zu entfernen. Die

Beseitigung der restlichen Schmierereien wurde veranlasst. Eine Schadenshöhe

kann derzeit nicht benannt werden.



Am Samstag (11.01.20) gegen 05:20 Uhr wurde in Greifswald ebenfalls das

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemeldet. Ein

Gruppe von sechs Personen (fünf Männer und eine Frau) sei über den Marktplatz

gelaufen und habe dabei lautstark ´Sieg Heil´ gerufen. Zwei der Männer konnten

durch Zeugen näher beschrieben werden. Ein Mann sei etwa 25 Jahre alt, 190 cm

groß und schlank gewesen. Er war dunkel gekleidet und trug sein hellbraunes Haar

kurz. Der zweite Mann, dessen Beschreibung möglich war, war etwa 30 Jahre alt,

schlank und ca. 180 cm groß. Er habe einen ungepflegten Eindruck gemacht. Die

eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte keine Personen mehr feststellen.



Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird gemäß §86

a StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe

bestraft. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die

Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



