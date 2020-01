POL-LWL: Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zarrentin/ Stolpe (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 24 nahe Zarrentin

ist am Sonntagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Durch die Wucht des

Aufpralls geriet das vorausfahrende Auto außer Kontrolle und kam im angrenzenden

Straßengraben zum Stehen. Dessen 38-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen

und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der

Fahrer des auffahrenden Autos blieb unverletzt. Der an beiden Fahrzeugen

entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf über 10.000 Euro geschätzt. Wie

sich bei der Überprüfung herausstellte, ist der Fahrer des auffahrenden PKW

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 29-Jährigen ist Anzeige

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4490086

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell