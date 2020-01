POL-NB: Schwerverletzter Fußgänger stirbt im Klinikum Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Wie bereits berichtet, ist es am späten Nachmittag des

09.01.2020 in der Neubrandenburger Oststadt zu einem schweren Verkehrsunfall

zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug gekommen. Dabei wurde ein

69-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt und zur medizinischen Behandlung

in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.



Einen Tag später, also am Freitag, den 10.01.2020 ist der 69-Jährige in Folge

der schweren Verletzungen im Klinikum Neubrandenburg verstorben.



Erstmeldung:



Am heutigen Tage, um 17.38 Uhr, überquerte ein 69-jähriger Fußgänger aus

Neustrelitz in der Neubrandenburger Oststadt den Juri-Gagarin-Ring aus Richtung

Ziolkowskistraße kommend. Nach Angaben von Zeugen zeigte die Lichtzeichenanlage

der dortigen Fußgängerampel für Diesen Rot. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw

Opel aus Burg Stargard konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen bzw. ausweichen und

erfasste den Fußgänger mit seinem Fahrzeug. Dadurch erlitt der Fußgänger nach

ersten Erkenntnissen lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur weiteren

Untersuchung und Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Pkw

entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Insgesamt waren zwei

Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sowie ein Rettungswagen

und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Das Kriminalkommissariat

Neubrandenburg hat die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache,

aufgenommen.



