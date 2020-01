POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 13.01.2020, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einer

Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stralsunder Stadtteil Knieper

West. Zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren setzten mittels

Wunderkerzen eine Matratze im Kinderzimmer in Brand. Der Vater

bemerkte dies, verbrachte die Matratze auf den Balkon und löschte

diese. Später geriet die Matratze jedoch erneut in Brand, wodurch der

Balkon der Wohnung stark beschädigt wurde. Die 15 Bewohner des

betroffenen Hausaufganges wurden vorsorglich evakuiert. Alle blieben

unverletzt. Nach Löschung des Brandes und Lüftung des Wohnhauses

durch die Berufsfeuerwehr Stralsund konnten alle Personen in ihre

Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung ist weiterhin

bewohnbar, der Balkon jedoch nicht nutzbar.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Neben vier Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Stralsund, kamen

ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr

Stralsund zum Einsatz..

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.





