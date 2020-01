POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Rostock

Rostock (ots) -



Seit ca. 19:00 Uhr des 11.01.2020 wird die 36-jährige Antje Lorentz

vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig in den Abendstunden des

09.01.2020 im in 18106 Rostock befindlichen Kolumbusring gesichtet.

Seit diesem Zeitpunkt ist sie unbekannten Aufenthalts.

Die gesuchte Person ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.



Personenbeschreibung:



- Größe: ca. 162 cm groß

- Statur: normale Gestalt

- Haare:kurze rausgewachsene rötliche Haare (am Ansatz dunkelblond)

- Bekleidung: vermutlich bekleidet mit einem Kapuzenshirt, Jeans,

Jacke mit Kapuze und blauen Winterstiefeln

- Besonderheiten: rechter Daumen steht nach außen ab.



Hinweise, die zum Auffinden der vermissten Person führen, nimmt das

Polizeirevier Lichtenhagen unter 0381/77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Gern kann auch die Internetwache

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.





