POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe - 39-Jährige Rostockerin vermisst

Rostock (ots) -



Seit dem 10.01.2020 wird die 39-jährige Janine Rusin aus Rostock

vermisst.



Personenbeschreibung:



- 1,65 m groß



- sehr kurze, blonde Haare (trägt derzeit eine lange Perücke)



Blau/weiß/grün



- schlanke Gestalt



Nach jetzigem Erkenntnisstand ist die Vermisste in der Langen Str.

in Rostock zuletzt in einer Tiefgarage gegen 15:15 Uhr gesehen

worden. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Janine Rusin

aufhalten könnte. Sie benötigt dringend Medikamente.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der

Vermissten. Wer hat Janine Rusin seit ihrem Verschwinden gesehen bzw.

kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Gesuchten machen?



Hinweise nehmen das Polizeirevier Rostock-Dierkow unter der

Telefonnummer 0381 / 6588-224, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







Augustin

Polizeioberkommissar

PR Rostock-Dierkow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



