POL-HRO: Vermisste 13-Jährige in Rostock

Rostock (ots) -



Seit den frühen Abendstunden wird die 13jährige Angelina Fischer

gesucht. Sie ist in Begleitung einer Schulfreundin (ebenfalls 13

Jahre). Laut Auskunft der Mutter, die sie als vermisst gemeldet hat,

sollte sie gegen 17:25 Uhr mit der Straßenbahn in Richtung

Wohnanschrift unterwegs gewesen sein. Allerdings kam sie bisher nicht

zuhause an. Sie benötigt keine Medikamente.



Zur Personenbeschreibung:



- ca. 155 cm groß, von kräftiger Gestalt



- mittelblonde lange Haare zum Zopf gebunden mit Spangen im Pony



- bekleidet mit: einer schwarzen Leggins mit weißen Streifen,

schwarzen Schuhen mit Rollen im Hacken mit pinkem Logo und einem

knielangen Mantel



- führt einen rosa Adidas-Beutel mit sich.



Hinweise, die zum Auffinden der Angelina führen, nimmt das

Polizeirevier Lichtenhagen unter 0381/77070 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Gern kann auch die Internetwache

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.





Mariana Suche

Polizeioberkommissarin

PR Rostock - Lichtenhagen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4489059

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell