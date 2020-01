POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Bergen/ Rügen

Bergen/ Rügen (ots) - Am Freitag, dem 10.01.2020, um 17:08 Uhr kam es in

Bergen/ Rügen in der Billrothstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau

schwer verletzt wurde. Die 76-jährige Frau aus Bergen wollte die Fahrbahn auf

Höhe des Friedhofes überqueren. Ein 57-jähriger Opelfahrer aus Bergen befuhr

die Wasserstraße und bog nach links in die Billrothstraße ab. Dort kam es zum

Zusammenstoß mit der querenden Fußgängerin die auf die Fahrbahn stürzte. Dabei

erlitt die 76-jährige Kopfverletzungen und Hüftprellungen. Die Verletzte wurde

zur weiteren medizinischen Behandlung ins Uni-Klinikum Greifswald gebracht.

Sachschaden ist nicht entstanden.



