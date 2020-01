POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Neubrandenburg (ots) - Am 10.01.2020 gegen 16:40 Uhr kam es in Neubrandenburg,

Kirschenallee 24 auf dem Parkplatz zum dortigen Netto-Markt zu einem

Zusammenstoß zwischen einem vorwärts in eine freie Parkfläche einfahrenden Pkw

und einem 7-jährigen Radfahrer, der vom Gehweg kommend auf den dortigen

Parkplatz fuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw kam das Kind zu Fall und

verletzte sich. Es wurde zur weiteren Beobachtung im Klinikum NB stationär

aufgenommen.



Im Auftrag



Rüdiger Ochlast



Polizeihauptkommissar



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4489001

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell