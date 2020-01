POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung Vermisst

Wolgast (LK VG) (ots) - Seit dem 10.01.2020, um 10:30 Uhr, wird Frau



Vorname: Rosemarie



Name: Pigorsch



Alter: 78



Wohnort: Wolgast



vermisst.



Frau Pigorsch wurde am 10.01.2020 um 10:30 Uhr letztmalig in Wolgast an ihrer

Wohnanschrift gesehen.



Beschreibung:



- Größe: 1,70m

- Haare: kurze graue Haare

- Gestalt / Figur: schlank, aufrecht gehend



zuletzt getragene Bekleidung:



- beige Jacke

- schwarze Hose

- schwarze Schuhe



mitgeführte Gegenstände:

- braune Tasche - - Besonderheiten:

- stark dement



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage

gebeten.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise

nimmt sie im PR Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252 224, jede andere

Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



