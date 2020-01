POL-SN: Rentnerin in der Wohnung bestohlen - Täter als Polizeibeamter getarnt

Schwerin (ots) - In der heutigen Mittagszeit wurde eine 87-jährige Frau im

Fahrstuhl in der Martin-Luther-King-Straße von einer männlichen Person

angesprochen.



Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und zeigt kurz einen grünen Ausweis.

»In der Wohnung der 87-Jährigen sei eingebrochen worden«. Diese Lüge glaubte die

ältere Dame und nahm den Mann mit in die Wohnung.



Nach einem kurzen Aufenthalt verließ der Mann die Wohnung. Er teilte noch mit,

dass die Spurensicherung unterwegs zum Tatort sei.



Die Geschädigte informierte ihre Tochter, die dann die Polizei anrief. Dass

Schlafzimmer wurde durchwühlt und 1.300 Euro Bargeld entwendet.



Der Tatverdächtige hatte zuvor in der Von-Staufenberg-Straße eine ältere Frau

auf der Straße angesprochen, die auf den Mann und seine Masche aber nicht

reinfiel.



Beschrieben wurde er wie folgt: ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, schlank, dunkle Haare,

gut aussehend, dunkle Kleidung. Der Tatverdächtige sprach akzentfrei

Hochdeutsch. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es zu weiteren Versuchen

kommen könnte.



Hinweise bitte über den Notruf der Polizei oder an das Polizeihauptrevier

Schwerin unter 0385/5180-2224



