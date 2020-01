POL-NB: Volksverhetzung in Greifswald

Greifswald (ots) - Gestern (09.01.20) meldete eine Zeugin in Greifswald über den

Notruf eine Volksverhetzung.



Gegen 13:35 Uhr fuhr ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad über den Markt. Der

Unbekannte brüllte dabei ´Alle Juden müssen vergast werden. Alle Juden gehören

nach Ausschwitz´.



Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 40 Jahre alt. Er habe eine Brille und

eine Mütze getragen. Weitere Angaben waren ihr nicht möglich. Der Mann fuhr in

Richtung Schuhhagen davon.



Ein sofort eingesetzter Streifenwagen konnte keine Person mehr feststellen, auf

welche die Beschreibung passen würde.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen

des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen.



Zeugen, die diesen Vorfall ebenfalls beobachtet haben und sachdienliche Hinweise

geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede

andere Polizeidienststelle.



