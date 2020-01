POL-HWI: Warnung vor betrügerischen Mahnschreiben

Wismar (ots) - Im Bereich des Polizeireviers Gadebusch wurden in dieser Woche

zwei Strafanzeigen wegen versuchten Betruges erstattet.



Offenbar versenden unbekannte Täter unter dem Namen ´Portex Inkasso AG´

unberechtigte Mahnbescheide in Zusammenhang mit Dienstleistungen aus

´TOP100-Gewinnspielen/Eurojackpot-49´. Gefordert werden Geldbeträge in einer

Höhe von knapp 300 EUR.



Die Polizei warnt eindringlich davor, bei eingehenden Mahnschreiben, die

geforderte Summe ungeprüft zu überweisen. Im Vorfeld sollte sich stets erkundigt

werden, ob es die Firma überhaupt gibt bzw. ob die Forderungen berechtigt

erhoben wurden. Existieren bereits Mahnungen der ursprünglichen Firma, bei denen

Waren oder Dienstleistungen bezogen wurden?



Im Zweifel können sich Bürgerinnen und Bürger stets an ihre zuständige

Polizeidienststelle wenden.



